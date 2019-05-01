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Final sınavları öncesinde bahar çoşkusunu yaşıyorlar

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından düzenlenen 25.

Kültür Sanat ve Spor Şenliklerinde öğrenciler, final sınavları öncesinde bahar şenlikleri ile hem stres atıyor hem de eğlenceli anlar yaşıyor.


Coşkulu bir şekilde başlayan GAÜN 25. Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri, gün boyu öğrencilerin yoğu ilgisi gösterdiği eğlenceli, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerle devam ediyor.GAÜN Öğrenci Topluluklarına üye öğrenciler tarafından gerçekleştirilen, Hint kültürü olarak dünya çapında yayılan birlik ve mutluluk temalarını barındırarak birçok ülkede popüler hale gelen boya şenliğinde rengarenk görüntüler ortaya çıktı.


Ayak tenisi, dart, bilek güreşi, halat çekme ve penaltı atışları büyük ilgi görürken, yine öğrenci toplulukların hazırladığı dans gösterimi ise beğeniyle izlendi.

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