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Firari DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı

Gaziantep’te DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gaziantep'te DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.


Gaziantep Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Z.E.E. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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