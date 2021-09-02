Fırat Nehrine giren 5 kişiden biri boğulurken 4 kişi son anda kurtarıldı

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Fırat nehrine serinlemek için giren 5 kişiden birisi boğulurken, 4 kişi ise yaralı kurtarıldı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Fırat nehrine serinlemek için giren 5 genç bir süre sonra akıntıya kapıldı. Gençlerin çırpındığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Suda çırpınan 5 kişi vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan gençler 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, 20 yaşındaki Süleyman Çınar hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kurtarılan 4 kişiden birinin daha durumun ağar olduğu öğrenildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Süleyman Çınar'ın yakınları hastanede feryat ederek sinir krizi geçirdi.