Fıstığın anavatanında kavlatma telaşı

Fıstığın anavatanı Gaziantep'te “Yeşil altın” olarak adlandırılan boz fıstığın hasadının başlamasıyla kavlatma tesislerinin yoğunluğu başladı. Kavlatma mesaisinin başladığı tesislerde hasat edilen fıstığın işlenmesi için işçiler 40 dereceyi aşan sıcağın altında çalışıyor.

Türkiye'de fıstık üretiminin önde gelen illerinden olan Gaziantep'te boz fıstık hasadı sürüyor. Antep fıstığı hasadıyla uğraşan üreticileri diğer yandan ise fıstık kavlatma telaşı sardı. Yeşil renkli görünümünden dolayı boz olarak adlandırılan baklavalık fıstık hasadının başlamasıyla ilçelerdeki tesislerde kavlatma mesaisi başladı. Tesiste temizleme, kırma ve kavlama işleminden geçirilen fıstıklar güneşin altına serilerek kurutulduktan sonra tüketime hazır hale geliyor.

Gaziantep'in ilçelerindeki kavlatma tesislerinde hasat yoğunluğu yaşanırken işçiler 40 dereceyi aşan sıcaklığa rağmen yoğun bir şekilde çalışıyor. Tesiste meşakkatli geçen 2 günün ardından kavlanan fıstıklar baklava, çikolata, tatlı ve yemeklerde tüketiliyor.

“Baklavalık birinci sınıf fıstığı işliyoruz”

Karkamış'ta faaliyet gösteren bir kavlatma tesisi sahibi Ahmet Yılmaz, Antep fıstığının 2 yılda bir iyi ürün verdiğini hatırlattı. Bu yılın aslında ‘var' yılı olmasına rağmen çiftçinin beklediği ürünü alamadığını dile getiren Yılmaz, “Boz fıstık hasadı 10 gün kadar önce başladı. Şuan da devam ediyor. Hasat az olduğu için kavlatma sezonumuz da az sürecek. Kavlatma sezonumuz normalde 1,5 ay kadar sürüyor. Bu sene 10 günle sınırlı kalacak gibi görünüyor. Burada baklavalık birinci sınıf fıstığı işliyoruz. Çiftçilerimiz bahçelerinden topladıkları fıstıkları temizleyip depolamaya hazır hale getirmemiz için bize getiriyor. Boz olarak toplanan fıstıkları buradaki makinelerde bazı işlemlerden geçiyorlar. Kavlıyoruz, yıkıyoruz ardından ise kuruması için serip güneşin altında bırakıyoruz” dedi.

“Kavlatma süreci meşakkatli ve uzun”

Fıstıkları kurumanın ardından çuvallayıp paketledikten sonra çiftçiye teslim ettiklerini sözlerine ekleyen Yılmaz, “Onlarda ambarlarında depoluyorlar. Fıstıkların burada dolusu ve boşu ayrılıyor. Eleme, temizleme ve kavlatma işleminden geçiriyoruz. Kavlatma süreci meşakkatli ve uzun zaman alan bir iştir. Çiftçi ürünü bize getirip bıraktıktan 48 saat sonra hazır halde teslim alıyor. Karkamış'ta bizim gibi yaklaşık 25 tesis var. Biz fıstığı iç hale de getirebiliyoruz. İç yaptıktan sonra tüccarlar gelip o ürünü bizden alıyor. Oradan da fıstık baklavacılara ulaşıyor” diye konuştu.