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Fıstık bahçeleri atla sürülüyor

Gaziantep’te traktör alamayan çiftçiler, atadan kalma yöntemlerle tarlalarını sürüyor.

Gaziantep'te traktör alamayan çiftçiler, atadan kalma yöntemlerle tarlalarını sürüyor. Çiftçiler, iki ata koşulan kara saban ile çift sürüyor.


Ülkede gelişen teknolojiyle ve tarımsal üretim imkanlarına rağmen halen daha kara saban ile tarlalar sürülüyor. Bir dönemin vazgeçilmezi olan ve son yıllarda iyice unutulmaya yüz tutan geleneksel tarım araçlarından olan kara saban, bazı Antep fıstığı bahçelerinde maddi imkanı bulunmayan çiftçilerin yardımına yetişiyor. Çiftçilerin büyük emek harcayarak tarıma elverişli hale getirdiği tarım arazileri, kara sabana koşulan iki at yardımıyla sürülüyor. Atla sürülen fıstık bahçeleri görenleri nostaljik bir yolculuğa çıkarırken, bölge insanının ise gelişen teknolojiye rağmen geleneklerine sahip çıktığı yönünde yorumlara da neden oluyor.

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