Fıstık çalan çeteyi çökerten komutan ödüllendirildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kurulan kapana ve dur ihtarına rağmen kaçmayı başaran 8 kişilik hırsızlık çetesini yakalayan Jandarma Trafik Tim Komutanı Ümit Gürdoğan ödüllendirildi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda bitkin düşene kadar zanlıların peşinden koşan ve 8 zanlıdan 4'ünü yakalamayı başaran Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı 18. Trafik Tim Komutanı Uzman Jandarma 6. Kad. Çavuş Ümit Gürdoğan'a Nizip Ziraat Odası tarafından plaket takdim edildi.

Yaptığı başarılı çalışma ile zanlıları yakalayıp adalete teslim eden ve çalmaya çalıştıkları Antep fıstıklarını da kurtaran Gürdoğan, Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz tarafından plaketle ödüllendirdi. Başkan Durmaz çiftçiler adına Gürdoğan'a teşekkür etti.

Gürdoğan, yaşanan olayda kapandan geçtikten sonra içindeki fıstıklarla tekeri patlak halde kaçmaya başlayan şebekenin bulunduğu aracı takip etmiş ve şebekenin aracına çarparak zanlıları durdurmuştu. Gürdoğan, tek tek yakaladığı zanlıların kimisini araca kilitleyerek, kimisini ise iple bağlayarak etkisiz hale getirmişti.