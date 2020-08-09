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Fıstık kavgasında öldürülen baba ve oğlun cenazesi Gaziantep'e getirildi

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde fıstık sahipleri ile fıstık kabalcıları arasında çıkan tartışmada öldürülen baba ve oğlun cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde fıstık sahipleri ile fıstık kabalcıları arasında çıkan tartışmada öldürülen baba ve oğlun cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Yaşanan kavgada yaralanan biri jandarma olmak üzere toplam 7 kişinin tedavisi ise sürüyor.


Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 06.00 sıralarında Karkamış ilçesi kırsal Alaçalı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, fıstık tarlası sahibi olan Mehmet Ağgün ile oğlu Hüseyin Ağgün, tarlada kabalcı olarak çalışan fıstık kiracılarıyla tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu tarla sahibi Mehmet Ağgün ile oğlu Hüseyin Ağgün pompalı tüfek ve tabancayla vurularak öldürüldü.



Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na getirildi


Yaşanan kavga sonucu öldürülen baba ile oğlun cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Olay sırasında ayağından yaralanan bir jandarma uzman çavuş ile F.B., İ.B., A.B., N.B. ve arazi sahibi Ağgün ailesinden isimleri öğrenilemeyen 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.


Olayla ilgili geniş çaplı inceleme devam ediyor.

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