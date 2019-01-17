Fıstıkçılar GTO'da bir araya geldi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) 3 Nolu Antep Fıstığı ve Kuruyemiş Meslek Komitesi ile Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) 1 Nolu Fındık, Antepfıstığı, Yerfıstığı ve Ceviz Toptan Ticareti-Fıstıkçılar Meslek Komitesi üyeleri ortak komite toplantısı için GTO'da bir araya geldi.

Antepfıstığı sektöründe yaşanan gelişmeler hakkında istişare yapmak üzere toplanan komite üyeleri, Gaziantep için en stratejik ürünler arasında yer alan Antepfıstığının ürün bazında desteklenmesi konusunda yapılan girişimlerle ilgili değerlendirme yaptı.

Ürünlerin kayıt altına alınması ve verimliliğinin artırılması için ürün bazında destek verilmesinin büyük önem arz ettiğini dile getiren komite üyeleri, “Şehrimiz için büyük öneme sahip Antep fıstığının üretiminde; çiftçinin korunması, verimliliğin ve rekoltenin artırılması, ürün ticaretinin istikrarlı ortamda yapılması, en önemlisi ürünün kayıt altına alınarak, stokçuluğun ve buna bağlı olarak da fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi için destek verilmesi şart” dedi.

Birlik içinde daha güçlü olunacağını ve yapılacak girişimlerden sonuç almada ellerinin kuvvetleneceğini belirten komite üyeleri, GTO ve GTB'nin birlikte hareket etmesinin sektör adına da çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Sorunlarımızı, önerilerimizi ve sektör için yapacağımız her türlü çalışmayı güç birliği içinde yapmalı, beraber hareket etmeliyiz. Birlikte daha güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in ilk coğrafi işaretli ürünü olan Antep Fıstığının AB Coğrafi Ürün Tescili kapsamında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirmenin de yapıldığı ortak komite toplantısına GTO'dan Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kavsara, komite üyeleri Ömer Çetinkaya, Bilal Bilen, Müslüm Yıldırım, Muzaffer Ongun, yedek üye Erdem Alpdoğan, Gaziantep Ticaret Borsasından ise Müslüm Kılınç, Mehmet Ataş, Mahmut Saman, Mehmet Yaşar Göktürk ve Mustafa Kara katıldı.