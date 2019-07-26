İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fıstıkta ilk hasada çeyrek altın ödülü

Gaziantep’in Nizip ilçesinde fıstıkta ilk hasadını gerçekleştiren üretici çeyrek altın ile ödüllendirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde fıstıkta ilk hasadını gerçekleştiren üretici çeyrek altın ile ödüllendirildi.


Nizip Ziraat Odası tarafından ilk ben fıstığı hasadını odaya getiren Kasım Aydın isimli üretici çeyrek altın ile ödüllendirildi. Nizip Ziraat Odası Genel Sekreteri ve Ziraat Mühendisi Fatih Altunses'ten çeyrek altının teslim alan çiftçi Kasım Aydın, antep fıstığı üreticilerine ise, "Günüde zamanında ilacını atacaksın, gübresini vereceksin. Bakımını iyi yapacaksın, çocuk gibi bakacaksın. Ağaçların kurularını kesecekler. Zaman ayıracaksın, ilgileneceksin bakacaksın. O zaman hem erken hasat oluyor hem de bereketli bir hasad dönemi geçiyor" diye konuştu.


Ziraat Odası Genel Sekreteri Fatuh Altunses de Kasım Aydın'ı hasadı nedeniyle kutlayarak, üreticilere acele etmemeleri konusunda çağrıda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.