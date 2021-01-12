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Fiyatlar yükseldi sıvı yağ hırsızlığı arttı

Yükselen sıvı yağ fiyatları ile birlikte Gaziantep’te hırsızlık olayları arttı.

Yükselen sıvı yağ fiyatları ile birlikte Gaziantep'te hırsızlık olayları arttı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayları ile ilgili polis operasyonunda 5 kişiyi gözaltına aldı.


Yükselen sıvı yağ fiyatlarının yükselmesinin ardından Gaziantep'in Nizip ilçesinde sıvı yağ hırsızlığı da arttı. Hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sıvı yağların çalındığı anları kayda alan güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir depoda bulunan motosikletin dışarı çıkarılarak götürülmesi ve bir marketin önünde bulunan 2 adet 5 kilogramlık yağ bidonunun çalınması yer aldı. Ekipler anbean kameralara yansıyan hırsızlık olaylarının ardından yürüttüğü operasyonlarda, A.Y., İ.H.A., İ.H.N.K., M.Ç. ve H.Ö. isimli şahısları gözaltına alırken, 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirdi.


Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi

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