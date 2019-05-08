Fizik tedavide “Meridyen Terapi”

Dr. İrfan Koca, tüm ağrılar için bir tedavi yöntemi olan Meridyen Terapi'nin, ağrısız olması ve hastalıkların temelinde yatan problemlerin çözülmesine yönelik olması ile avantajlı bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi.

Geleneksel Çin tıbbından ilham alan Meridyen Terapi'nin ağrı başta olmak üzere bir çok hastalığın tedavisinde doğal ve etkili bir alternatif tedavi seçeneği olarak ülkemizde ve dünyada uygulandığını belirten Doç. Dr. İrfan Koca, “Geleneksel Çin Tıbbının temel teorisine göre; Meridyenler, insanın beden, zihin ve ruhsal bütünlüğünü kapsayan ve fonksiyonlarının tümünün dayandığı, son derece organize bir enerji ve bilinç akış ağıdır. Meridyenler, ruh, zihin ve beden bütünlüğünün gerçek temsilidir. Tüm hastalıkların temelinde, meridyenlerimizdeki enerji ve bilinç akışındaki dengesizlikler, tıkanıklıklar ve zayıflıklar yatar. Tüm hastalıkların ve ağrıların tam olarak iyileşmesi de ancak meridyenlerin akışların ahenginin tekrar kazanılması ile mümkündür. Bu amaçla geliştirilen üstün teknoloji ürünü Meridyen Terapi cihazı (gümüş eldivenli bioenerji masaj cihazı) ağrı başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde veya ortaya çıkmasını önlemede doğal ve etkili bir alternatif tedavi seçeneği olarak ülkemizde ve tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır” dedi.

Tüm ağrılar için ağrısız tedavi yöntemi

Meridyen Terapi'nin, geleneksel Çin tıbbından ilham aldığı için akupunktur ile aynı teorik ve bilimsel temelleri paylaştığına dikkat çeken Doç. Dr. Koca, “Meridyen Terapi, akupunktura göre, ağrısız bir yöntem olması, yüzeysel ve derin dokuları ısıtıcı rolü, bioenerji, masaj, etkisi gibi ilave faydaları ile çok daha avantajlı bir tedavi yöntemidir. Meridyen Terapi Cihazı; bir ünite ve özel gümüş eldivenlerden oluşmaktadır. Vücudumuzda enerjilerin toplanma ve dağılma noktalarını temsil eden belli başlı bölgeler bulunmaktadır. Bu bölgelere özel Meridyen Terapi losyonları sürüldükten sonra, terapist tarafından, özel gümüş eldivenler kullanılarak yüzeyel masaj yapar tarzda terapi uygulanır. Ağrısız bu terapi yöntemi masaj yaptırıyormuş hissi ile vücudunuzun gevşemesine ve rahatlamasını da sağlayacaktır. Böylece enerji kanallarına ve biyolojik olarak aktif noktaları üzerindeki özel fizyolojik etkisi ile; kan dolaşımını ve vücudun bioenerji sirkülasyonunu iyileştirerek bütün sistemlerimizin sağlıklı olarak çalışmasını sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Meridyen terapinin faydaları

Doç. Dr. Koca, Meridyen Terapi'nin faydalarını, “Kanın temizlenmesi ve toksinlerin atılması, kan dolaşımının ve metabolizmanın iyileştirilmesi, bağışıklık sisteminin güçlendirici, organizmasının kendini yenilemesi, kemik ve kasların güçlenmesi, postürün düzelmesi, ödemin atılması, vejetatif sinir sisteminin düzenlenmesi, mide ve bağırsakların düzgün çalışması, kozmetik iyileştirici etki, vücut ağırlığının azalması başta olmak üzere birçok faydası mevcuttur” şeklinde anlattı.

Doç. Dr. İrfan Koca, Meridyen Terapi'nin kimlere uygulanmayacağı konusunda bilgi vererek, ”Boyun ve bel fıtığı başta olmak üzere her türlü ağrı tedavisinde, postür bozukluklarında, kas romatizmalarında, yumuşak doku romatizmaları, kireçlenme, cilt problemleri, uyku problemleri, yorgunluk sendromları, menopozla ilişkili şikayetlerde, huzursuz bacak, inme, Parkinson gibi nörolojik hastalıklarda, mide-barsak problemleri, hemoroid, prostat hastalıkları gibi çok sayıda hastalıkta etkili bir terapi yöntemidir. Gebelere, ileri düzeyde kalp veya tansiyon hastalığı, vücudunda implant, eklem protezi, Tümör, aktif enfeksiyon, kırık, kanama bozukluğu, ileri derece yaşlı ve düşkün, ruhsal hastalığı olanlara, sekiz yaşından küçüklere uygulanmaz” diye konuştu.