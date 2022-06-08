Fiziksel aktivite beyni gençleştiriyor

Uzmanlar sporun beyne biyolojik ve psikolojik olarak yaptığı etkilerle ruh sağlığını koruyucu özelliğe sahip olduğunu belirterek, fiziksel aktivite önerisinde bulundu

Medical Park Gaziantep Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Rıfat İnci, aktivite sırasında salgılanan bazı özel hormonlar, (antidepresan ve haz almayı etkileyici) beyinde tatmin olmayı sağladığını belirterek, ''Spor yapmak bireyler arasında etkileşim ve iletişimi gerçekleştirmekte ve işbirliğini sağlamaktadır. Spor kişinin bedenini ve kendini önemsemesini, kendine verdiği değeri ve benlik saygısını artırmaktadır'' dedi.

Düzenli spor ve fiziksel aktivitelerin hem biyolojik hem de psikolojik faydasının olduğunu belirten İnci, ''Ülke nüfusumuzun çoğu gençlerden oluşuyor. Gençlerimize gereken hassasiyeti göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Depresyon çağımızın en büyük düşmanı, depresyondaki kişiler, umutsuzluk, çaresizlik, kötümser düşünceler içine girmekte, yabancılaşmakta, yabancı maddeye ve suça yönelimleri artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, sporu 2005 yılında ruh sağlığını koruduğu yönünde önlemler listesi arasına almış ve her gün 30 dakika spor yapılması önerilmiştir. Fiziksel aktivite psikiyatrik bozukluklar için hem koruyucu hem tedavi edici önem taşır. Örneğin yapılan bir araştırmada, rehberlerce önerilen düzeyde fiziksel aktivitenin 6 ay düzenli olarak sürdürüldüğünde, uykusuzluk sorununu azalttığı, anksiyete ve depresyon belirtilerini önemli düzeyde hafiflettiği belirlenmiştir. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar çeşitli nörotransmitterler, nöroplastisite, nörogenezis ve beyin kan akımı artışı gibi faktörlere işaret etmektedir. Fiziksel aktivite pek çok psikiyatrik bozukluğun etiyolojisinde rol alan noradrenalin, dopamin, seratonin başta olmak üzere monoaminlerin salınım ve reseptörlerinin ekspresyonunu etkiler. Fiziksel aktivitenin artırılması; bireyin strese dayanıklılığının, uyku kalitesinin ve kendisine saygısının artırılması duygu durumunun düzeltilmesi, anlık ve gelecek kaygısının azaltılması, dolayısıyla sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi düzeyinin yükseltilmesi amacıyla mutlaka teşvik ve tercih edilmelidir. Bu bağlamda gençlerimizi spora yönlendirerek onlardan daha sağlıklı nesiller yetiştirilmesini sağlayabiliriz. Sporun diğer önemli bir özelliği doğal anti-depresan özelliği göstermesidir. Sistemli ve düzenli yapılan sporun ömür boyu devam edebilmesi için kişinin zevk alabileceği farklı aktivite tercihleri (yoga, bisiklet, yüzme, pilates, yürüyüş,) tercih olarak sunulmalı, hasta motivasyonu için gayret gösterilmelidir. Kendisinin de profesyonel olarak boş zamanlarında bisiklet kullandığını belirten Uzm. Dr. Rıfat İnci, fiziksel aktivite ile fazla kilolarından, kötümser bir ruh halinden, uykusuzluktan, yorgunluktan ve genel bir mutsuzluk halinden şikayetçi olanlara özellikle spor tavsiye edilmektedir. Spor yapmak hafızayı güçlendirir ve beynin çalışma kapasitesini artırır. Spor stresi azaltmaya ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı olur. Yapılan bazı deneyler, fiziki aktivitenin depresyona bağlı olarak ortaya çıkan belirtilerin azalmasında yardımcı olduğunu vurgulamaktadır'' diye konuştu.