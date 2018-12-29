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Fleur De Lys Cafe açıldı

Fleur De Lys Cafe (Zambak Çiçeği), Sanko Park Alışveriş Merkezi’ndeki Beymen içinde açıldı.

Fleur De Lys Cafe (Zambak Çiçeği), Sanko Park Alışveriş Merkezi'ndeki Beymen içinde açıldı.


Mağazacılık alanında dünyada sınıfının en iyilerinden olan Beymen bünyesinde hizmet verecek olan Fleur De LysCafe, Türk ve dünya mutfağının seçkin lezzetlerini sunacak. SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nun açılışını yaptığı Fleur De LysCafe, farklı konsepti ve dekorasyonuyla beğeni aldı. Ünlü caz grubu FlapperSwing'in sahne alarak caz müziğin efsane parçalarını seslendirdiği Fleur De LysCafe açılışına, çok sayıda seçkin davetli katıldı.


Dünyanın en iyi markalarını aynı çatı altında buluşturan ve benzersiz alışveriş ortamı sunan Beymen Mağazası içerisinde bundan böyle Fleur De Lys Cafe ile Türk ve dünya mutfağının seçkin lezzetleri her biri gürme olan Gazianteplilere takdim edecek.

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