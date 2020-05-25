Fotoğrafa korona cezası

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Gaziantep’te kısıtlamaya rağmen ziyaret ettiği mezarlıkta çektiği fotoğrafını paylaşan Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Deveci’ye para cezası kesildi.

Gaziantep'te kısıtlamaya rağmen ziyaret ettiği mezarlıkta çektiği fotoğrafını paylaşan Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Deveci'ye para cezası kesildi.


Sosyal medyada yer alan iddialara göre, Gaziantep'te Ramazan Bayramı'ndan bir gün önce uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen anne ve babasının mezarını ziyaret eden Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Deveci, mezarlıkta çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Fotoğrafı gören Gaziantep Valisi Davut Gül'ün talimatı ile harekete geçen İl Hıfzısıhha kurulu tarafından Belediye Meclis Üyesi Deveci'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

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