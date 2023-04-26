“Fotoğrafla Tek Yürek” uluslararası fotoğraf sergisi açıldı

Ş, Gaziantep Valiliği, 9 Eylül Üniversitesi ve GAFSAD ortaklığında “Fotoğrafla Tek Yürek” Uluslararası Fotoğraf Sergisi, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nde açıldı.

Sergide yer alan eserlerin satışından elde edilen gelirler, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin etkilerini ve yaralarının sarılma sürecinde “Yüzyılın Dayanışması” olarak depremzedelere bağışlanacak. 16 ülkeden, 63 fotoğrafçının eserleriyle oluşan sergide ödül almış ve sergiye katılmış anlamlı fotoğraf karelerinin satışı için alt limiti bin lira olarak belirlendi. Sergi, depremzedelere destek olmak isteyen tüm vatandaşlar için 6 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

“Çok paydaşlı ve çok katılımlı bir sergi”

Gaziantep Vali Yardımcısı Salih Altınok, yaptığı konuşmada sanatın iyileştiricini gücünü paylaşıldığına belirterek, “Bu zor günlerde bizi yalnız bırakmayıp bizlerle birlikte oldukları için ve sanatın iyileştirici gücünü bizimle paylaştıkları için katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Gördüğüm kadarıyla çok paydaşlı ve çok katılımlı bir sergi. 16 ülkeden 60'ın üzerinde sanatçının eseri sergileniyor.” diye konuştu.

Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, sergiye katılım sağlayan tüm misafirlere teşekkür etti.

Gazikültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tanrıöver, serginin yapıldığı Gaziantep'te yer alan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü binasından bahsederek, enstitünün ilk kez böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını vurguladı. Tanrıöver konuşmasında, “Çok özel bir mekan ve çok özel birliktelikle beraberiz burada. Katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, serginin gönüllük esasına dayandığına değinerek, “Asrın felaketini yaşadık. Amacımız iki hafta süre içerisinde buradan hareketle depremde zarar görmüş insanlara bir katkı sunabilmek amacıyla hem bir sergi hem de bu sergiden elde edilecek gelirin depremzede vatandaşlara vermek üzere yapmış olduğumuz bir çalışmaydı. Bu anlamıyla bizi yalnız bırakmayan bütün paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Buradaki amacımız tamamen buradaki gelirle depremzede çocuklara ve insanlara yardım edilmesidir” ifadelerini kullandı.

GAFSAD Başkanı Yakup Yener ise açılış konuşmasında zorlu bir süreç atlatıldığını belirterek, “Bu süreçten sonra neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde biz GAFSAD olarak fotoğrafla bir şeyler yapabiliriz diye düşündük. Sağ olsun diğer kurumlar, belediyemiz destek verdi. 16 ülkeden 63 fotoğrafçıdan oluşan bir sergi oluşturduk. Umarım alarak destek olursunuz” şeklinde konuştu.

Küratör Doç. Dr. A. Beyhan Özdemir de sergiye destek veren herkese teşekkür ederek, “Dünyanın farklı ülkelerinden, ülkemizin farklı kentlerinden her birisi kendi alanında uzman sanatçı diyebileceğimiz akademisyenler ve sanatçıların fotoğraflarından oluşan bir yardım sergisi organize ettik” ifadelerini kullandı.