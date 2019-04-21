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Fren yerine gaza basınca facianın eşiğinden dönüldü

Gaziantep’in Nizip ilçesinde acemi bir sürücü aracıyla hareket halindeyken fren yerine gaza basınca iki araca çarptı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde acemi bir sürücü aracıyla hareket halindeyken fren yerine gaza basınca iki araca çarptı. Kaza sonrası can kaybı olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre kaza Gaziantep'in Nizip ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen 27 RN 088 plakalı araç, sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu yolda bulunan iki araca çarparak durdu. Kaza sonrası şans eseri herhangi bir can kaybı yada yaralanan olmazken üç araçta da maddi hasar meydana geldi.


Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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