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Gabriel Margarit: “Taktik olarak bugün kusursuz oynadık”

1-1 biten Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşmasının ardından Gaziantep FK Yardımcı Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit açıklamalarda bulundu.


Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit taktiksel olarak kusursuz oynadıklarını belirterek, “İlk önce oyuncularımı ve taraftarları tek tek tebrik ediyorum. Taraftarımız bugün itici güçtü. Rakibimizin İlk yarıda bulduğu tek bir pozisyon var, bizim 2-3 pozisyonumuz var, ama değerlendiremedik. Taktiksel olarak bugün kusursuz oynadık. Kayode için de ayrıca mutluyum golünü attı. İnşallah bu gol onu ateşler” dedi.

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