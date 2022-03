GAGİAD Başkanı Cihan Koçer'den 8 Mart kutlaması

Koçer, yayımladığı mesajda hayatın her alanında baş tacı olan kadınların modern, güçlü, çağdaş bir ülkenin en büyük teminatı olduğunu belirtti. GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, mesajında, 'Tarihimizin her devrinde kadınlar, aile ve toplum yapısının en değerli yerinde bulunmuştur. Hayatın her aşamasında aldığı görevlerle, vatanına ve milletine önemli hizmetlerde bulunmuş Türk kadını, kahramanlığı ve vatanseverliğiyle adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Bu toprakları bizlere vatan yapan, Nezahat Onbaşı'yı, Halide Edip Adıvar'ı, Halime Çavuş'u, Nene Hatun'u, Sabiha Gökçen'i ve sayısız kadın kahramanımızı unutmamız mümkün değildir. Bir kadının tüm dünyayı nasıl değiştirebileceği örneğini Zübeyde Hanım ile yaşamış bir toplum olarak; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün “Şuna kani olmak lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir” sözleri ve kadınlarımıza tanıdığı haklar, kadının hayatımızda ki önemini çok net bir şekilde anlatmaktadır. Sanattan spora, çalışma hayatından siyasete, bilimden edebiyata, her alanda başarı gösteren kadınlarımız takdire şayandır. Kadınlarımız, toplumsal, siyasal ve ekonomik hayatta üstlendikleri rollerde büyük başarılar elde etmiş, dünyamızı güzelleştirmiş, ülkemize değer katmış ve genç nesillere ışık tutmuşlardır. Baktığımızda kadına değer vermeyen, kadını geri plana atan toplumların ise hala gelişemediği ve asla gelişemeyeceği yadsınamaz bir gerçektir. Bu anlayışın benimsenmesi, kuşkusuz sadece kadınlar için değil, bütün toplum için büyük eksikliktir” ifadelerine yer verdi. Kadınlara yönelik şiddeti kınayan Koçer, ''Kadınların uğradığı her haksızlıkta, adaletsizlikte ve ayrımcılıkta onların yanında yer almak hepimizin görevidir. Özellikle son yıllarda artışa geçen kadına uygulanan her türlü şiddetin ve öfkenin hiçbir gerekçesi olmaz ve olamaz. Kadınlarımızın maruz kaldığı tüm olumsuzluklar, insan hakları ihlalidir. Kadına şiddet, hem bireye, hem aileye, hem de insanlığa karşı bir ihanettir. Ben bu dünyayı birleştiren, tamamlayan, büyüten, çoğaltan kadınlarımızın daha güzel yapacağına inanıyorum. Söz konusu anlayışın ve kadınlarımızın cinsiyetleri sebebiyle maruz kaldığı her türlü ayrımcılığın karşısında olmak ve onlara her zaman en büyük desteği vermeyi çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız Genel Kurulumuzda GAGİAD olarak, derneğimizin adında geçen 'iş adamları' ibaresini 'iş insanları' olarak revize ederek, “Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği” olarak değiştirdik. Bu anlamda ekonomimize ve iş hayatımıza yadsınamayacak derecede katkı koyan kadınlarımızın güçlendirilmesini çok değerli buluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımıza şiddetin her türlüsünden uzak ve yaşamın her alanında eşit, özgür ve mutlu hissetmelerini temenni ediyor, kadınlarımızın her zaman yanlarında olduğumu ifade ederek; her şeyin en güzeline layık olan Kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.