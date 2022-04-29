GAGİAD Başkanı Koçer'den bayram mesajı

Başkan Koçer mesajında, ''Bolluk, bereket ve huzurun doyasıya yaşandığı, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine, hoşgörü, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi vasıflarla toplumsal bağlarımızın daha da güçlenmesine vesile olan 11 ayın sultanı Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlardan sonra, bayram gününe kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı insanlar için arınma ve yenilenme vesilesidir. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma zamanıdır. Hüznün yerini sevince bıraktığı, sofralarımızda bu ayın getirdiği bolluk ve bereketin, gönüllerimizde huzurun eksik olmadığı, rahmetin üzerimize yağdığı bu ay; aile bağlarımızın güçlendiği, hoşgörü ve barış ortamını pekiştirdiğimiz bir aydır. Bayram coşkusuyla manevi bilincimiz yenilenir birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımız pekişir. Mutlu olmak kadar mutlu etmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak büyüklerimizi ziyaret etmeli, küçüklerimize sevgi ve şefkatle yaklaşarak bayram sevinçlerine ortak olmalıyız. Geçtiğimiz 2 sene de pandemi sebebiyle bir arada çok bulunamasak ta; bu sene vaka sayılarının düşmesi, maske yasağının kalkması, aşılanma oranlarında ki artış gibi gelişmelerden sonra yaşadığımız zorlu sürecin bize getirmiş olduğu dayanışma gücünün toplumsal kenetlenmemize katkıda bulunacağına ve daha çok bir araya geleceğimize inancım tamdır. Bu duygu ve düşünceler ile üyelerimizin, şehrimizin, ülkemizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını kutluyor, bu bayramın hepimize, bütün insanlığa barış, huzur ve refah getirmesi temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.