GAGİAD Başkanı Tezel, 23 Nisan Bayramını Kutladı

Tezel yayınladığı mesajında, "23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve ilan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 99. yılı, tüm milletimize kutlu olsun. Türkiye Millet Meclisinin açıldığı gün, bağımsızlığımızın, demokrasimizin ve milli tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Kuruluşumuzun ve kurtuluşumuzun sevk ve idaresini yapan Meclisimiz, Aziz Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakarlıkların unutulmaz bir timsali olmuştur. Bu ülkü, bu güven ve inanç, bugün hepimizin en değerli varlığı olan Cumhuriyetimizi doğurmuştur. Atatürk bu günlerle ilgili, "Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir" demiştir. Böyle bir anlayış içinde, geleceğimiz olan çocuklarımız için çalışmak ve üretmek onlara barış ve huzur dolu aydınlık yarınlar bırakmak bizlere düşen en büyük görevdir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadelemizde emeği geçen herkesi saygı ve rahmetle anıyor, geleceğimizin teminatı olan tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.