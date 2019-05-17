GAGİAD Başkanı Tezel'den 19 mayıs mesajı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramının 100. yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Yayınladığı mesajında Cumhuriyet'in getirdiği değerlerin gençlik sayesinde daha da ileriye taşınacağını dile getiren Tezel, “ 100. yılını büyük bir onur ve gururla kutladığımız 19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, milletimizin bağımsızlığa giden yolunu aydınlatmıştır. "Ulu Önder Atatürk'ün, "Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir" sözleri her zaman yol göstericimiz olmalıdır. Atatürk Türk gençliğini seviyor, onlara sonsuz bir güven besliyor ve Türkiye'nin istikbalinin onların ellerinde ve omuzlarında yükseleceğini çok iyi biliyordu. Bu nedenle en büyük eserim dediği cumhuriyeti Türk gençliğine emanet etmiştir. Bizlere düşen de bize emanet edilen bu meşaleyi layığıyla taşıyıp, cumhuriyetimizin ışığını daha da parlatarak yolumuza devam etmektir. Bu, her Türk gencinin görevi ve sorumluluğudur. Unutmamalıyız ki, tarihi iyi bilmek ve geçmişi doğru yorumlamak, bugüne ışık tutacak, geleceği güçlenerek karşılamanızı sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.

Tezel mesajında, “Dünyanın önde gelen ülkeleri arasında hiç kuşkusuz ülkemiz, geleceğin aydın gençlerin omuzlarında yükselmektedir. Cumhuriyet sevgisi ile yetişmiş olan geleceğin parlak gençleriyle ülkemiz daha da gelişimini hızla devam ettireceğine inancımız sonsuzdur. Gençlerimize, onların özgüvenlerine yatırım yapmak,daha iyi yarınlara hazırlamak hepimizin boynunun borcudur. Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlar, muazzam mücadelelerle fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür nesillerin yetişmesini temin eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele'nin kuruluşunda emeği geçen tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.