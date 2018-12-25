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GAGİAD Başkanı Tezel'den Kurtuluş Günü mesajı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


GAGİAD Başkanı Bora Tezel yayımladığı mesajında, "Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunu büyük bir gururla kutluyoruz. Bu zafer atalarımız sayesinde büyük bir mücadele sonucunda omuz omuza vererek yazılmıştır. Gazi şehrimizin düşman topraklarından kurtuluşu, bir milletin birbirine el ele vererek kazandığı, toprakları için savaştığı bir gurur tablosudur. Gururla yaşamış olduğumuz bu topraklarda bu zaferi büyük bir coşkuyla kutlarken, atalarımız sayesinde elde ettiğimiz bu topraklara, birlik ve beraberliğimizi sağlam temeller üzerine kurmalıyız ki; Gazi şehrimiz ve ülkemiz her zaman gençlerimizle beraber güçlü adımlarla yoluna bu şekilde devam etsin. Gaziantep şehri her sene kendisini her açıdan geliştiren bir şehir olma yolunda ilerlemektedir. Her anlamda Gaziantep şehrimiz için yılmadan çalışmak ve üretmek bizler için önemli bir görevdir. Bu duygu ve düşüncelerle kahraman Gazi şehrimizin; 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutlar, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anar ve tüm hemşehrilerimizin Gaziantep Kurtuluş Gününü kutlarım" ifadelerine yer verdi.

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