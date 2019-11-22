GAGİAD Başkanı Tezel'den Öğretmenler Günü kutlaması

GAGİAD Başkanı Tezel, yayımladığı mesajda öğretmenlerin, geleceğin teminatı olan çocukların emanet edildiğini hatırlatarak, güçlü, gelişmiş ve aydınlık bir ulusu inşa eden temel taşlardan biri olduğunu dile getiren Bora Tezel, "Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verilmesinin 91. yılında, görevleri insan yetiştirmek olan, bağımsız, demokratik ve laik bir toplum oluşturma ilkesine inanmış tüm öğretmenlerimizin bu özel gününü kutlarım. Geleceğin mimarı olan öğretmenlerimiz, sahip oldukları ilmi, içtenlikle öğrencilerine aktarırken; düşünceleri ve yaşama bakış açılarıyla insanları doğrudan etkilemekte, toplumun biçimlendirilmesinde inkar edilemez bir rol üstlenmektedirler. Hayatın merkezine insanı alan, önceliği iyi insan yetiştirmek olan öğretmenlerimiz mesleklerinin bu ulvi ve kutsal amacını farkındalığında olup bilinçli, sorgulayan, araştıran ve ülkesine yararlı bireyler yetiştirmektedir” ifadelerini kullandı.

Tezel mesajının devamında ise, "Cumhuriyetimiz kurucusu Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bu günkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır” veciz sözünde, öğretmenlerin toplumun geleceği demek olduğunu ve gelecek nesillerinde öğretmenlerin eseri olacağına dikkat çekmiştir. Unutmamak gerekir ki, Türkiye Cumhuriyetinin temelleri, Atatürk'ün belirlediği çağdaş cumhuriyet ilkelerini geleceğe taşıyarak, bizlere vatan, bayrak sevgisini ve cumhuriyet değerlerini nakış nakış işleyen öğretmenlerimizin üstün çabalarıyla atılmıştır. Eğitimli bireylerin oluşturduğu toplumda; aklın, bilimin ve sağduyunun ışığında sağlıklı kararlar alınarak, toplumsal gelişim sürekli kılınabilir. Bu duygu ve düşüncelerle her zaman sevgi ve saygıyla andığımız tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutluyor ve görevlerinde başarılar diliyorum. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.