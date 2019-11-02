GAGİAD ödül töreni

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen ‘‘Yaşadığı Toplum İçin Fark oluşturan ve Örnek Teşkil Eden Kişi, Kurum ve Kuruluşlar' ödül töreni gerçekleştirildi.

Ödül törenine, Vali Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri Müslüm Yüksel, Bayram Yılmazkaya, Sermet Atay, Muhittin Taşdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, GSO Meclis Başkanı ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Adil Sani Konukoğlu, Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur ile Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu ve davetliler katıldı.

“GAGİAD Özel Ödülü” Vali Davut Gül'e Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin tarafından takdim edilirken, 88 yaşındaki Eğitmen ve Yazar Orhan Yalkın ise ‘Yaşayan Tarih' ödülüne değer görüldü. İlkokul 3. sınıf öğrencisi Kaan Baydemir, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Piyano Yarışmasında elde ettiği birincilikle ‘Genç Yetenek' ödülünün sahibi oldu. Baydemir'in ödül için sahneye çıkan en genç isim olarak dikkat çektiği gecede GAGİAD tarafından 15 dalda 17 ödül verildi.

Bir tek bireyin bile toplumda farkındalık oluşturabileceğine inanan bir sivil toplum kuruluşu olarak ödül törenini çok önemsediklerini kaydeden GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, “Bu yıl 11'incisi düzenlenen ödül töreniyle en büyük amaçlarımızdan birisi toplumda başarı hikayelerini ortaya çıkartmaktır. 11. Ödül törenimiz sizlerle beraber çok daha anlamlıdır. 26. Yaşını gururla kutlayan derneğimiz 1993 yılından beri şehrine ve ülkesine hizmet etmeye edip değer katmaya özen göstermiş aradan geçen yıllar içerisinde örf ve adetlerinden ödün vermeyerek hep çıtasını yukarı taşımaya çalışmıştır. Toplumda fark ve farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirdiğimiz en önemli faaliyetlerimizden bir tanesi 2 yılda bir düzenlediğimiz ödül törenimizdir. 17 kişinin ödüllendirileceği 11. Ödül törenimiz yaklaşık 1.5 senelik uzun ve titiz çalışmanın sonucudur. Biz başarılı kişilerin, kurumların övgü ve ödüle layık olduğunu düşünüyor, ödüllerin sağlayacağı iç motivasyonun yeni başarılara vesile olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, ödül alanları tebrik ederek, ödül alanların katma değer ürettiğini ve bu şehir için çalıştığını ifade etti. Şahin, GAGİAD'da çalışmalarından dolayı teşekkür etti.