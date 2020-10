GAGİAD sağlık çalışanlarının adını ormanında yaşatacak

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkileyen Covit-19 salgınıyla mücadele kapsamında birlik ve beraberlik içinde gösterilen toplumsal mücadeleye bir kez daha katkıda bulundu. Bu dönemde daha önce kamu personeline 140.000 adet maske bağışlayan GAGİAD, yeni hatıra ormanı projesiyle 5.140 sağlık çalışanı adına, ormanında fidan dikimi gerçekleştirerek topluma her anlamda destek olmayı sürdürüyor.

Sağlık çalışanlarının pandemi sürecini sağlıklı ve başarılı bir şekilde atlatmalarının önemini dile getiren GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, “Sağlık çalışanlarımız, içinde bulunduğumuz olağanüstü pandemi koşullarında, her gün her saat kahramanca çabalarla mücadele etmeye devam ediyor. Bu kapsamda onların adına GAGİAD Ormanında fidan dikerek moral desteği vermek istedik. Sevdiklerinden uzak, özveriyle zor şartlarda çalışan, her gün görevinin başında olan sağlık çalışanlarımıza minnettarız ve onların bu mücadelesinde yanlarında olduğumuzu bilmelerini istedik” dedi.

Cihan Koçer, “Bu salgına karşı bugüne kadar başarılı bir mücadele verdik, vermeye de devam ediyoruz. Sağlık çalışanlarına şuan en önemli desteğin moral olduğunu düşünüyoruz. Sevgi demek emek demek, bizlerde değerli sağlık çalışanlarımızın adına fidan dikerek onlara sevgimizi göstermek ve moral vermek istedik. Diktiğimiz her ağacı gelecek nesillere nefes olsun diye onlar adına yaşatacağız. Sağlık çalışanlarımız, yaptığı işle insana nefes verirken bizde adlarıyla doğaya nefes vereceğiz. Süreç içerisinde her bir sağlık kahramanımız işini titizlikle yapmış olup, bu pandemi savaşında mücadele vermiştir. Bugüne kadar tüm mücadelelerden alnının akıyla çıkmış olan ülkemizin, sağlıkçılarımızın desteği ve birlik - beraberlik ruhumuzla bu salgından da kurtulacağına olan inancımız tamdır. Bizler de elimizden geleni yapmalı maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak bireysel sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Koçer, “Gayret dolu mücadeleleri ve emekleri için sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunar, pandemi sebebiyle kaybettiğimiz sağlık personellerine Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı dilerim” diye konuştu.