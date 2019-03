GAGİAD'dan 8 Mart Kutlaması

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel ve GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Müge Tezel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yayımladıkları mesaj ile kutladı

GAGİAD Başkanı Bora Tezel mesajında, sağlıklı bir toplumun ilk şartının o toplumdaki kadınların eğitimli, bilgili ve bilinçli olması gerektiğini dile getirerek, "Kadın, aile ve toplum arasındaki en sağlam köprüdür. İyi yetişmiş, eğitilmiş ve bilinçli kadın, toplum hayatında daha tesirli olabildiği gibi, aynı zamanda gelecek nesiller içinde eğitimci rolü oynar. Bu kapsamda kadınlarımızın, sosyal ve ekonomik hayatın her alanında üstlendiği önemli rollerle toplumun gelişmesinde ve ilerlemesinde üstün ve saygıdeğer yerini bulması gerekmektedir. İnsan hak ve özgürlüklerinin gelişmesi, demokrasi kültürünün yerleşmesi ile kadınlar, eğitimden bilime, sanattan siyasete hayatın her alanında başarı ile yerini almaktadır. Bu nedenle kadınlarımızın sosyal, siyasi ve ekonomik hayatın içinde hak ettikleri yerlere, layık oldukları mevkilere gelmeleri vazgeçemeyeceğimiz bir amaç olmalıdır. Emeğine ve kimliğine sahip çıkıp dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş mücadeleler veren Türk Kadınının büyük bir özveriyle dün olduğu gibi bugün de sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu gelişmiş bir toplum olmanın mihenk taşı olma özelliğini koruyarak ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağına inanıyor, her şeyin en güzeline layık olan Türk kadınının Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Müge Tezel'in mesajında ise, "Milletlerin kalkınması, kadının eğitim düzeyine paralel gelişme gösterir. Tarih boyunca bu böyle olmuştur ve gelecekte de böyle olacaktır. Anadolu kadını ülkesinin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasında üzerine düşeni fazlasıyla yapmış; bugün gerek kamu, gerekse özel sektörde eğitim, hukuk, sağlık, sanat, politika, güvenlik, spor gibi birçok alanda üstün başarılara imza atmış ve atmaya da devam edecektir.

Unutmamak gerekir ki, gelecek nesillerin emniyet içinde yaşaması, toplumun refah ve mutluluğu, kadınların üstlendiği yükün hafiflemesine, paylaşılmasına ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın kadın haklarına saygı duyulmasına bağlıdır. Ayrıca güçlü bir ekonomi hedefi bireylerin ortak sorumluluğundadır. Toplumsal ve ekonomik kalkınma sürecinde kadınların etkin biçimde yer alması, kadınların iş gücüne katılımının ve istihdamının artırılması sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesinde önemli bir unsurdur. Bu yolda kadınların daha fazla desteklenmesi gerekir. Bu duygu ve düşüncelerle ellerini değdirdikleri her yere değer katan, hayatımızın her alanında yer alan sevgi, şefkat ve merhamet duygularıyla varlıklarını hissettiren kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum” denildi.