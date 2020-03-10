GAGİAD'dan Başsavcı Yılmaz'ı ziyaret etti

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer beraberinde Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer; “27. yılımızı kutladığımız derneğimizle Gaziantep'te ve bölgede bugüne kadar birçok projeye imza attık, bundan sonra da hizmet bayrağını daha ileri taşımak için iş birliği,el birliği ve gönül birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Demokrasinin temelini oluşturan hukuk sistemleri kişilerin hak ve özgürlüklerini koruyan en önemli olgulardan biridir. Demokrasi ve insan arasında oluşturduğunuz sağlam köprü ve özverili çalışmalarınız için sizlere teşekkür eder, Gaziantep için üstümüze düşen her türlü hizmete hazırız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, GAGİAD Başkanı Cihan Koçer ve Yönetim kuruluna Gaziantep'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde kendilerine başarı diledi.

Ziyaret GAGİAD Başkanı Cihan Koçer'in Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz adına dikilen 27 adet fidan sertifikası takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.