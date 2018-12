GAGİAD'dan GAOSB Başkanı Mustafa Topçuoğlu'na ziyaret

Dönem Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte GASOB Başkanlığı'na atanan 0ustafa Topçuoğlu'na ve Yönetim Kurula hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Görüşme esnasında GASOB Başkanlığı'na atanan Sayın Mustafa Topçuoğlu OSB'de gerçekleştirilen çalışmalar, yeni dönem projeleri, sektörlere yönelik laboratuvarların kurulması ve savunma sanayine yönelik konularının ve ülke ekonomisinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, GAGİAD olarak en büyük önceliklerinin Gaziantep halkı ve şehri olduğunu vurguladı. 25 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Gaziantep için sanayi ve eğitim faaliyetlerini sürdüreceklerini belirten Tezel, “Gaziantep her geçen gün gücüne güç katan üretken bir şehirdir. 13. Dönem Yönetim Kurulu olarak şehrimizin daha da başarılı olması için her türlü hizmete ve desteğe hazırız. Yönetim kurulu olarak Gaziantep'in ve bölgenin sosyal, ekonomik gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlayacak her türlü projeye destek olacağız” dedi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu ise, GAGİAD Yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ortak akılla hareket ederek yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı artırmak için gayret göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Ziyaret, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel tarafından GAGİAD Ormanında Sayın Mustafa Topçuoğlu adına dikilen 27 fidan sertifikası ve plaket takdimi ile sona erdi.