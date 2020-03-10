GAGİAD'dan Vali Gül'e ziyaret

Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri ileGaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette, yeni dönemde yapmayı planladıkları projeler hakkında bilgilendirmelerde bulunan GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, "27 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan derneğimizin yönetim kurulu olarak, geçmiş dönemden devraldığımız bayrağı, yukarı taşımak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. GAGİAD olarak şehrimizin değerlerine her zaman sahip çıkıp, üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeye gayret edeceğiz. Sizlerin öncülüğünde ile de ilerleyen dönemlerde yapacağımız çalışmalarda başarılı olacağımıza inancımız tamdır'' dedi.

GAGİAD 14. Dönem Yönetim Kurulu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Davut Gül ise, "Sivil toplum kuruluşlarının önemini, bir şehrin ve ülkenin kalkınmasında ne kadar etkili rol üstlendiğini her zaman dile getiriyoruz. Gaziantep'e geldiğimden bu yana GAGİAD'ınyapmış olduğu çalışmalarını destekliyor, şehrine gönül vermiş genç iş adamlarımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaret GAGİAD Başkanı Cihan Koçer'in Gaziantep Valisi Davut Gül adına dikilen 27 adet fidan sertifikası takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.