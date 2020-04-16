Gagiad'ın digital resim yarışması başladı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği'nin (GAGİAD) gelenekselleştirdiği resim yarışması bu sene dijitalleşiyor. “Siz Olsaydınız Korona virüs ile Nasıl Mücadele Ederdiniz” temalı yarışmaya başvurular bu sene whatsapp üzerinden yapılacak.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) gelenekselleştirdiği resim yarışmasını bu sene Gaziantep'te yaşayan 7-14 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği “Siz Olsaydınız Korona virüs ile Nasıl Mücadele Ederdiniz” konulu temasıyla dijital olarak gerçekleştirecek.

Yarışma 15 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve başvurular 30 Nisan Perşembe günü mesai bitimine kadar GAGİAD whatsapp hattı üzerinden yapılacak.

Dijital resim yarışmasının çocukların evdeki hayatlarına renk getireceğini dile getiren GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, “Korona virüs salgını nedeniyle dünya ve ülkemizde yaşanan zor günler özellikle çocuklarımızı etkiliyor. Yarışmamızın amacı, okula gidemeyen, park ve bahçelerde serbestçe gezemeyen çocuklarımızın sanatla iç içe olabilmelerini sağlayabilmek, Covid-19 virüsünün çocuklarımız üzerindeki izlenimlerini görmek, görsel sanatlar alanında yetenekli öğrencileri keşfetmek ve onurlandırmak. Bu sene salgın sebebiyle resim yarışmamızı dijitalleştirdik. Gaziantep ili ve ilçelerinde yaşayan 7-14 yaş arası tüm çocuklarımız velilerinin rızasıyla ödüllü yarışmamıza katılabilirler. Çocuklarımız detaylı bilgiyi GAGİAD sosyal medya hesaplarından ve web sitemizden edinebilirler” diye konuştu.