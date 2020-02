Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve yeni başlayan Yasin Tepe'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan ve GAHİB Yönetim Kurulu üyeleri, halı sektörünün geleceğine yönelik yürüttükleri eğitim çalışmaları hakkında Tepe'yle karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'yi makamında ziyaret eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan ve GAHİB yönetim kurulu üyeleri halı sektörünün sürdürülebilir gelişimi için eğitimin büyük önem taşıdığını ifade ettiler. GAHİB'in ortaokul, lise ve yükseköğrenim süreçlerinde sektörle ilgili alanlarda uygulanacak eğitimlere destek vereceğini ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, “Halı sektörü olarak, parça makine halısı ihracatında şu anda dünyanın en büyüğüyüz. Gerek üretim gerekse ihracatta liderliğimizi sürdürebilmemiz için elbette beşeri sermayeye yatırımı hızlandırmamız gerekiyor. Bunun yolu da nitelikli mesleki eğitimden geçmektedir. Bu konuda ciddi çalışmalar ve projeler yürütüyoruz. Gerek Milli Eğitim Bakanlığımızla gerekse Gaziantep Üniversitesiyle halı sektörünün eleman ihtiyaçlarına cevap verebilecek eğitim uygulamalarıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Sektörümüzün beyaz ve mavi yakalı pozisyonlarda; eğitimli, kalifiye iş gücüne ihtiyacı var. Bu sektörü bizler atalarımızdan devraldık ve şu anda dünya halı merkezi haline geldik. Bunun devamlılığı için dönüşümün hızla geliştiği dünyada bizler de beşeri sermayeye yatırımı attırmak, sektörel alanda ihtiyaç duyulan iş gücünün eğitimine destek vermek zorundayız” dedi.

“Gençleri halı sektöründe görmek istiyoruz”

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan da TİM'in aldığı bir kararla sektörel eğitim alacak yükseköğrenim öğrencilerine yönelik burs uygulaması bulunduğunu, halı sektörüyle ilgili her türlü desteği kurumlara vermeye devam edeceklerini ifade etti. Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğine de dikkat çeken TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ülke olarak her zamankinden daha güçlü olmak zorunda olduğumuzu sözlerine ekleyerek, “Gelişim ve dönüşüm baş döndürücü bir hızla sürerken ülke olarak bizler de kenetlenerek bu değişim sürecini doğru yönlendirmek ve içerisinde bulunduğumuz coğrafyada her zamankinden daha fazla güçlü olmak zorundayız. Her zamankinden daha fazla üretecek, ihracatımızı arttıracak ve sektörümüze gerekli yatırımları yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek mesleki eğitime önem verdiklerini, Gaziantep'te ihtiyaç duyulan alanlarda meslek liselerinin önemli görevler üstlendiğini, güncellenmiş eğitim müfredatlarıyla daha nitelikli iş gücü yetiştirilebilmesi yönündeki çalışmaların sürdüğünü ifade ederek halı sektörünün geleceğine yön verecek eğitimli mavi ve beyaz yakalıların güncel müfredatla eğitilmeleri için kurum olarak üzerlerine düşenleri yapmaya hazır olduklarını ifade etti.