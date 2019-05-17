GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'dan 19 Mayıs mesajı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan 19 Mayıs 1919'un bir milletin var olma mücadelesinde atılan en önemli adım, milli mücadele yolunda ki ilk kıvılcım olduğunu ifade ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100.yıl dönümünü kutladı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında gençliğin yarınlara çağın gerektirdiği gibi hazırlanması gerektiğini ifade eden Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, “Bir milletin var olma mücadelesindeki en önemli adımlardan birisi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı işgal edilen bir vatanın kurtuluşu için yakılan en büyük meşaledir. Böylesine anlamlı bir günün gençliğe bayram olarak armağan edilmesiyse geçmişten geleceğe millet olarak yolculuğumuz için önemli mesajlar içermektedir. Büyük ve güçlü Türkiye'nin temellerini oluşturan ve yüz yıl önce yakılan meşalenin günümüzü, yarınlarımızı aydınlatacak olması, geleceğimizi yaşayacak ve yaşatacak olan yeni nesillerimizin çağın gerektirdiği gibi eğitilmesi ve gerekli donanımlara kavuşturulmasıyla mümkün olacaktır. Bu cennet toprakları canlarını bizler için feda ederek vatan olarak bizlere armağan edenlerin en büyük umudu büyük ve güçlü Türkiye'nin ilelebet yaşamasıdır. Bu bilinçle bizler de devraldığımız bu vatan toprağımızı gelecek nesillerimize daha güçlü ve dinamik olarak devredebilmek için üzerimize düşenleri fazlasıyla yapmak zorundayız. Öyle ki yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin en iyi koşullarda geleceğe hazırlanması, çağın gerektirdiği donanım ve bilgiye kavuşabilmeleri için eğitimleri başta olmak üzere millet olarak onları en iyi şekilde yetiştirmek zorundayız. Öyle ki her zamankinden daha çok çalışmak, üretmek, istihdam oluşturmak ve yüzyılın gerektirdiği gelişim ve değişimi kendi sektörlerimize uygulayarak gençlerimizi bu sektörlerde en iyi noktalara konumlamak zorundayız. İşte o zaman bu milletin bir ferdi olarak milli değerlerine bağlı, geleceğin güçlü ve büyük Türkiye'sinin mimarlarını yetiştirmiş ve bir vatandaş olarak üzerimize düşenleri yapmış oluruz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları olmak üzere bu cennet vatanın bağımsızlığı için canlarını hiçe sayarak şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimize minnet ve şükranlarımızı sunar, yarınlarımızı yaşayacak ve yaşatacak olan gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlarız” diye konuştu.