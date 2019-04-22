GAHİB Başkanı Kaplan'dan 23 Nisan kutlaması

GAHİB Başkanı Kaplan mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulması ile birlikte millet egemenliğin hayata geçirildiğini belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ifadesi ışığında Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun ve milli egemenliğimizin tüm dünyaya ilan edilişinin yıldönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Atatürk'ün, milli iradenin sembolü olan 23 Nisan'ı tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etmesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza duyduğu güvenin yansımasıdır. Türk Milletinin aydınlık geleceği olarak gördüğümüz çocuklarımızın, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmeleri en büyük isteğimizdir. Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için, birlik ve beraberliğimizden taviz vermeden, bilim ve teknolojiyi yakından takip ederek, daha çok çalışmak ve üretmek zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarken, başta Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ilk Meclis'teki tüm milletvekillerini,tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.