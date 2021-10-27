GAHİB Başkanı Kaplan'dan 29 Ekim mesajı

yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Kaplan mesajında, millet iradesine dayanan Cumhuriyet'in kuruluş yıldönümünü coşku ile kutladıklarını belirterek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin azim ve kararlılığı ile kurulan Cumhuriyet, milletçe birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde neleri başarabileceğimizin en önemli kanıtıdır” ifadelerini kullandı. Kaplan mesajında, “Birinci Cihan Harbi sonrası işgal edilen yurdumuzu düşmandan temizleyen atalarımız, dünyaya örnek bir kurtuluş mücadelesine imza atarak Cumhuriyetimizi kurmuştur. Milletimizin yeniden özgür bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasını sağlayan Cumhuriyetin kuruluşu tarihimizdeki en önemli dönüm noktalarından biridir. 600 yıllık bir cihan imparatorluğunun mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimiz, başka bir milletin boyunduruğunda yaşamaktansa ölmeyi tercih eden milletimizin, bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin göstergesidir. Milletimizin ortak eseri ve atalarımızdan bize en büyük miras olan Cumhuriyeti korumak ve sonsuza dek yaşatmak hepimizin görevidir. İş dünyası olarak bizlere düşen görev de, daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla ülkemizi dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri haline getirmektir. Daha güçlü bir Türkiye, insanlarımızın refah ve mutluluğunun artması anlamına geleceği gibi, dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdur milletler için de örnek ve umut olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldönümünü coşku içerisinde kutlarken, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine de yer verdi.