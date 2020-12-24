GAHİB Başkanı Kaplan'dan kutlama mesajı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Antep Savunmasının tarihte eşine ender rastlanılabilecek bir kahramanlık öyküsü olduğunu belirten GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, “Gaziantep savunması, tarihin en önemli şehir savunmalarından biridir. Birinci Dünya Savaşının ardından yurdumuzun dört bir tarafı emperyalist güçler tarafından işgal edilmek istenmiştir. Antep'i işgal etmek isteyen Fransızların burada hiç de beklemedikleri bir direnişle karşılaşması, düşmanın planlarını bozmuş, Milli Mücadelenin başarıya ulaşmasında büyük rol oynamıştır” ifadelerini kullandı. Antep Savunmasının halkın vatanına, bayrağına ve ezanına olan düşkünlüğünün de bir göstergesi olduğunu vurgulayan Başkan Kaplan, “Yüreği vatan sevgisi ile çarpan bir avuç Anteplinin yazdığı bu direniş destanı atalarımızdan bize kalan en önemli mirastır. Atalarımızın mücadele ruhuna sahip çıkmak ve bu ruhu gelecek nesillere aktarmak en önemli görevimiz olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümünü coşku ile kutlarken, canları ve kanları ile bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerine yer verdi.