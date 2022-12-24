GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan'dan 25 Aralık mesajı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Abidin Kaplan, bir mesaj yayımlayarak 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü kutladı.

Anteplilerin 101 yıl önce kendilerinden gerek sayı, gerekse de silah bakımından kat ve kat üstün olan düşman kuvvetlerine karşı büyük bir kahramanlık destanına imza attığını ifade eden Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Abidin Kaplan mesajında, "Antep, düşmana karşı 11 ay boyunca tüm dünyanın saygı duyduğu, takdir ettiği bir direniş ortaya koydu. Düşmanın her türlü tankı, topu, askeri vardı. Antepliler hem sayıca çok azdı, hem de cephane bakımından çok yetersizdi. Ancak buna rağmen Antepliler, düşmanı 11 ay boyunca şehre sokmadı. Atalarımızın 101 yıl önce yazdığı bu kahramanlık destanın yıldönümünü sevinç, coşku ve gururla kutluyoruz. Antep Savunması birlik ve beraberlik halinde hareket etmenin, yardımlaşmanın ve dayanışmanın ürünüdür. Bizler de günümüzde yaşadığımız sorunları ancak birlik ve beraberlik halinde hareket ederek çözebiliriz. Atalarımızdan bize miras kalan bu mücadele ruhunu, günümüzde ortak akıl denilen birlikte hareket etme kültürünü koruyarak daha da güçlendirirsek, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun, aşamayacağımız hiçbir engel bulunmamaktadır. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.