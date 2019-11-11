GAHİB heyeti Tokyo'ya gitti

Yeni Pazar arayışlarını sürdüren Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri'nden bir heyet, 13-15 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Japantex 2019 Fuarına katılmak üzere Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gitti. Fuara stantlı katılım sağlayacak olan GAHİB heyeti fuar sonrası Güney Kore'ye giderek yerinde pazar araştırması yapacak.

Dünyanın halı üretim merkezi haline gelen Gaziantep'te faaliyetini sürdüren halıcılar yeni pazar arayışlarını sürdürmeye devam ederken Uzakdoğu pazarındaki pazar paylarını arttırmanın yollarını arıyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da bu yıl 38. kez gerçekleştirilecek olan Japantex 2019 Fuarında yenilikçi ürünlerini sergilemek ve Japonya pazarındaki etkinliğini arttırmak isteyen Güneydoğulu halıcılar stant açarak fuara katılıyor.

Sabah saatlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'ya hareket eden GAHİB Başkan Vekili Murat Çolak başkanlığındaki GAHİB heyeti, Japantex 2019 Fuarında potansiyel alıcılarla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Japonya'daki temaslarını tamamladıktan sonra heyetin Güney Kore'ye giderek burada yeni pazar araştırmaları yapacağı ve Güney Korelilerin halı sektörüyle ilgili beklentilerini yakından inceleyecekleri de öğrenildi.

"Japonya ve Güney Kore pazarlarında payımız arttırmak istiyoruz"

Japonya ve Güney Kore pazarlarının Uzakdoğu halı pazarı için büyük önem taşıdığını ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, “Japonya'nın başkenti Tokyo'da açılan Japantex 2019 Fuarına GAHİB olarak bir stant açarak katılıyoruz. Bugün sabahın erken saatlerinde GAHİB heyetimiz Tokyo'ya hareket etti. Fuarda yenilikçi ürünlerimizin tanıtımı yanında Uzakdoğu pazarının beklentileri de mercek altına alınacak. Sektörümüz için Uzakdoğu pazarları büyük önem taşıyor. 2018 yılında Japonya'ya bölgemizden 3 milyon 678 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdik. Bölgemizden Ocak-Ekim 2019 döneminde 2 milyon 821 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğimiz Japonya, sadece kendi pazarı için değil Uzak Doğu Asya'daki diğer pazarlardan potansiyel alıcıların söz konusu fuara katılıyor olması sebebiyle ayrıca bir önem arz etmektedir. Heyetimizin ziyaret edeceği diğer hedef ülke, Güney Kore, 5702 kodlu makine halısında 2018 yılında dünyadan 23 milyon 871 bin dolarlık ithalat yaparken Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam ve Belçika'dan sonra en çok ithalat yaptığı 4. ülke konumundaki Türkiye'den 2 milyon dolarlık halı ithal etmektedir. Bu da göstermektedir ki bu pazarda çok daha iyi yerlerde olabileceğiz. Elbette Japonya ve Güney Kore pazarlarında sektörümüzün ağırlığını hissettirmek, Pazar payımızı arttırmak amacıyla daha yoğun ve daha çok çalışmak zorundayız. Her iki ülkeye gerçekleştireceğimiz ziyaretlerin ardından önemli dönüşler alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.