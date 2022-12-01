GAİB 2022 yılın son eğitim takvimini duyurdu

Dijital ortamda sürdürülen eğitimler hakkında bilgi veren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci “2020 Nisan ayında başlayan eğitim serüvenlerimiz 2022 Aralık ayına kadar gayet başarılı bir şekilde devam etti. Amacımız üyelerimize büyük katkılar sunmak, bu sebeple de eğitim veren uzmanlarımızı büyük bir titizlikle seçiyoruz. Bugüne kadar verdiğimiz yüzlerce eğitim ile binlerce kişiye faydamızın dokunduğu bilmek ve olumlu geri bildirimler almak bizleri daha da motive ediyor. Eğitimi hayatının merkezine koyan bir birey olarak temsil ettiğim kurumun da eğitimdeki başarıyla da anılmasından dolayı son derece mutluyum. Dijital platformlardaki analizlerimizi incelediğimizde başta ABD'de de olmak üzere birçok ülkede yaşayan Türk takipçilerimizin de bizleri takip ettiğini görmekteyiz. Bu sebeple eğitim birimindeki arkadaşlarımızın emeklerinden ve başarılarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Kasım ayında gerçekleştirdikleri eğitimlere değinen Kileci “Kasım ayında Birliklerimizce 13 başlıkta düzenlenen webinarlarımıza toplam 6.450 kişi katıldı. Kasım ayında yeniden yapılan Uygulamalı Karbon Ayak İzi eğitimimizle yeniden yüz yüze eğitimlerimizi verme fırsatı bulduk. Aralık ayında da devam edecek olan Karbon Ayak İzi Hesaplama eğitimlerimiz ile firma temsilcilerimizle diğer illerimizde de bir araya geleceğiz. Sunulan eğitimlerimizle gün geçtikçe büyüyen eğitim ailemizle her ay yeniden, yeni eğitimlerle bir araya gelmenin mutluluğunu paylaşıyoruz” diye konuştu.

Açıklamasında Aralık ayında takvime eklenen eğitimlere değinen Başkan Kileci “Aralık ayındaki eğitimler kronolojik sırasıyla: Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Karbon Ayak İzinde Güncel Gelişmeler, Beden Dili ve Beden Dilinin Sırları, Rusya Ukrayna Savaşı Sonrası Dış Ticaret Düzenlemeleri, Satışta Stres Yönetimi, Çağdaş Bütçeleme Teknikleri, Çalışana Performans Koçluğu Nasıl Yapılır?, Gerçek Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Uluslararası Pazarlamanın Projelendirilmesi, Pazar ve Fiyat Stratejisi, Excel'de Veri Görselleştirme, Sınır Ötesi B2B Online Pazarlama Yöntemleri ve Alibaba ile E-İhracat Fırsatları, Gümrüklerde Ticaretin Kolaylaştırılması(YYS ve OKSB) ve Yerinde Gümrükleme ve Dijital İK Stratejisi ve Trendleri eğitimleri ile seneyi kapatmayı planlıyoruz. Eğitimlerimizin her birinin ilgili kişilere faydalı olmasını temenni ediyor, eğitimlerimizi kaçırmamak için sosyal medya hesaplarımızı takipte kalmalarını öneriyorum.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Eğitimlerimize ilişkin daha detaylı bilgi almak isteyenler https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/gaib-aralik-2022-online-egitim-programlari-372.html üzerinden eğitim takvimine ulaşabilir, Aralık ayı içerisinde düzenlenecek tüm eğitimlere aynı anda https://www.gaib.org.tr/tr/f/602.html linki üzerinden kaydolabilirler. Dijital ortamda gerçekleştirilecek eğitimlerin toplantı davet linki, ilgili eğitimin başlayacağı gün e-posta ve SMS ile katılımcılara gönderilecektir. Ayrıca derslere canlı olarak giremeyenler Youtube kanalımızdan eğitimlerimizin tekrarını izleyebilirler.