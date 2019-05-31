GAİB Başkanı Kileci'den Gazişehir'e Süper Lig kutlaması

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, İstanbul'da destan yazarak Süper Lige yükselen Gazişehir Futbol Kulübünü kutladı.

Gazişehir, Hatayspor'u penaltı atışlarıyla mağlup ederek şampiyon oldu ve süper lige yükseldi. Gaziantep'in süper lige yükselmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci kentin sahip olduğu birçok unvanının yanına Spor Toto 1. Lig Play-Off şampiyonluğu ve süper lig takımı unvanlarının da kazandırıldığını ifade ederek, "Spor dostluktur, kardeşliktir, insanlar arasında yakınlaşma ve ortak paylaşımlar açısından büyük önem taşımaktadır. Bugün Gaziantep aynı ortak paydada tek yürek olmayı başararak kentimizin özlem duyduğu süper lige çıkışımızı sağlayan kulübüne sahip çıktı. İnandı, destekledi ve bu inanç sporcularımızın da azim ve kararlılığıyla şampiyonlukla sonuçlandı. Bu tarihi zafere imza atan ve Gazianteplilere iki bayramı bir arada yaşatan Gazişehir Kulüp Başkanı Adil Konukoğlu'nun şahsında Gazişehir sporcularına, taraftarlarımıza, yönetici ve teknik adamlarımıza, bu takıma inanan ve destekleyerek bu günlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Elde edilen sonuç aynı zamanda Gaziantep'in önemli bir spor kenti olma özelliğini de tescillemiştir. Bu gururu yaşamamızı sağlayan herkese sonsuz teşekkürler” dedi.

Gaziantep'i Spor Toto Süper Ligi'ne taşıdığını ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “İnançla, özveriyle, kararlılıkla kazanılan bir sonuç. Gaziantep'in ortak paydası olmayı başararak Gazişehir'i sporcularını, Kulüp Başkanı Adil Konukoğlu ve ekibini, taraftarlarını, bu yola yüreklerini koyan ve Gaziantep'e iki bayramı bir arada yaşatan bütün Gazianteplileri kutluyorum. Gaziantep'e hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.