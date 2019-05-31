GAİB Başkanı Kileci'nin Ramazan Bayramı kutlaması

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Ramazan Bayramı nedeniyle birlik ve beraberliğin artması, yardımlaşma ve dayanışma duygularının ön plana çıkması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Ramazan Bayramını kutlayan Kileci yaptığı açıklamada, "Bütün İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum. Bayramlarımız milletçe kenetlendiğimiz, birlik ve beraberlik içerisinde yardımlaşma ve dayanışma duygularımızın arttığı en önemli günlerimizdir. Bizler ulus olarak birlik ve beraberlik içerisinde kenetlendiğimiz sürece aşamayacağımız sorun, başaramayacağımız hiçbir iş yoktur. Güçlü ve büyük Türkiye için, güçlü bir ekonomi için, üretim ve istihdamımızı arttırabilmemiz için bir olmak, birlikte hareket etmek zorundayız. Ramazan Bayramının bütün bu güzelliklere vesile olması dileğimle başta şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve ülkemizin güvenliği için 24 saat görev başında bulunan güvenlik güçlerimiz olmak üzere tüm ulusumuzun Ramazan Bayramınızı kutluyorum” dedi.