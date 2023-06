GAİB Dış Ticaret İstihbarat eğitimlerini tamamladı

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te bulunan GAİB hizmet binasında ve Diyarbakır GAİB irtibat bürosunda yüz yüze Dış Ticaret İstihbarat Eğitimi verildi. Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim 100'e yakın katılımcıya katkı sağladı. Eğitimlerin Eylül ayında GAİB'in diğer irtibat bürolarının bulunduğu illerde de sürdürülmesi planlanıyor.

GAİB uzun süredir devam eden online eğitimlerinin yanı sıra ihracatçılar tarafından talep edilen yüz yüze eğitimleri de gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen Dış Ticaret İstihbarat Eğitimi'nin ilk dört grubu başarıyla tamamlandı. Gaziantep'te Mayıs ayının sonunda ve Haziran ayının ilk iki haftasında, Diyarbakır'da ise 15-16-17 Haziran tarihlerinde Dış Ticaret İstihbarat Eğitimi verildi. İhracatçılara yönelik düzenlenen eğitimlere bölgenin önemli ihracat temsilcileri katıldı. Eğitmen Cevat Sertaç Sal, ihracatta hedef pazarın analizi, hedef pazar seçimleri ve ihracat stratejilerinin oluşturulması ve geliştirilmesi konularını eğitimde ele aldı. Eğitimin tüm ihracatçılara büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Sertaç Sal, eğitime katılanların sorularını da özenle cevaplandırdı.

Eğitimlerin diğer irtibat bürolarının bulunduğu illerde de devam edeceğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci “İhracatçılarımız için her ay faydalı içerikler bulmak ve en etkili şekilde sunmak için özenle çalışıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi çağımız bilgi çağı ve bizler de çağdan geri kalmamalıyız. Bu sebeple Dış Ticaret İstihbarat Eğitimleri günümüzün şartlarında yenilenmesi gereken bir dizi başlık ile dolu. Bizler de bölge ihracatçılarımıza dış ticaret alanındaki yenilikleri takip edebilmeleri amacıyla alanında uzman eğitmenlerle katkı sunmaya devam ediyoruz. Bölgemiz ihracatçılarının başarılarına başarı katmak ve yenilikleri yakalamaları için GAİB olarak her zaman yanlarında olduğumuzu paylaşmak isterim.” şeklinde konuştu. Kileci, eğitimlere katılmak isteyenlerin GAİB web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmelerini tavsiye etti.

Katılımcılardan eğitime tam not

Bölge ihracatçılarının talepleri yönünde verilen Dış Ticaret İstihbaratı eğitimine katılımcılar büyük ilgi gösterdi. Bölgemizin ihracat lokomotifi ili olan Gaziantep'ten katılan firma yetkilileri eğitim sonrasında pazar araştırması yapma, müşteri bulma, hedef pazarların tespiti, müşteri analizi ve internet aramalarını etkili kullanma konusunda çok faydalı olduğunu belirtti. Katılımcılar ayrıca GAİB tarafından verilen eğitimlerin iş hayatlarında çok faydalı olduğu vurgularken bu eğitimlerin devam etmesini talep ettiklerini vurguladı.