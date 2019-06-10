GAİB' Diyarbakır'da Dijital Dönüşüm, E-Ticaret ve E-İhracat eğitimi düzenliyor

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin ilki Gaziantep'te gerçekleştirilen “Dijital Dönüşüm, E-Ticaret Ve E-İhracat Eğitimi”nin bu kez Diyarbakır'da düzenleneceğini açıklayan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bu önemli eğitime katılımın yüksek olmasını beklediklerini ifade etti.

İhracat performansı her geçen gün artan Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ihracatçıların yeni uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamayı sürdüren Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Dijital dönüşüm, E-İhracat ve E-Ticaret konulu bilgilendirme ve eğitim semineri düzenleyecek. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Üyelerimizin küresel pazarlardaki etkinliklerini ve güçlerini arttırmak için yenilikleri yakından takip ediyoruz. Son dönemlerde bütün dünyada hızla yaygınlaşan ve ihracatın arttırılmasında önemli rol oynayacak olan E-Ticaret ve E-İhracat hakkında iş insanlarımızı ve tüm ilgilileri bilgilendirmek ve bu sistemlerin uygulanması yönünde eğitimlerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonu ile; tüm ilgililere e-ihracat ve dijital dönüşüm hakkında bir vizyon kazanmaları, E-ticaret noktasında yol haritası oluşturabilmeleri ve yurtdışı pazar yerleri ile global bir ağ kurabilmeleri yönünde katkı sunmak amacıyla 12-13 Haziran 2019 tarihlerinde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Merkez Binasında 2 günlük bir E-İhracat, E-Ticaret ve Dijital Dönüşüm Eğitimi verilecektir. Eğitime katılımın yüksek olmasını umuyoruz” diye konuştu.