GAİB ekim ayı eğitim takvimini duyurdu

Online kanallarla sürdürülen eğitimler hakkında konuşan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “2022 Ekim ayı eğitim takvimimizde yer alan eğitimlerle; iş hayatını kolaylaştıracak ve kılavuzluk edecek içerikleri katılımcılarla buluşturmak için heyecanlıyız. Eğitimlerimiz her zamanki gibi mekân ve zaman ayrımını ortadan kaldırarak katılımcılara faydalı olarak sunulmaya devam ediyor. Birbirinden değerli eğitmenlerin engin bilgilerinden yararlanacağımız eğitimlere kendini iş hayatında geliştirmek isteyen herkesi davet ediyoruz” dedi.

"Kursiyerlerimizin E-ihracat serüvenleri başladı"

Eylül ayında gerçekleştirdikleri eğitimlere değinen Kileci, “Eylül ayında Birliklerimizce on iki farklı başlıkta düzenlenen webinarlarımıza toplam 4148 kişi katıldı. Eylül ayında verilen eğitimlerimize yönelik yapılan geri bildirimlerden ötürü oldukça memnunuz. Bizim eğitimlerimiz Gaziantep sınırlarını aştığı için katıldığımız herhangi bir ulusal panelde bile eğitimlerimize yönelik güzel yorumları duyuyor ve daha da motive oluyoruz. Hep daha iyi içerik ve daha nitelikli işlerin peşinde koşuyoruz. Geçtiğimiz günlerde katıldığımız Türkiye Teknoloji Buluşmaları çerçevesindeki “E-İhracatla Küçülen Dünya” adlı panelde gördük ki E-ihracat eğitimlerimize katılan kursiyerlerimiz şu an kendi işlerini yapıyor ve dünyaya açılıyorlar. Bunun yaşattığı gururdan ötürü ve birilerinin hayatına olumlu anlamda yön veren bir kurum olduğumuz için hem kendi adıma hem de emek veren çalışma arkadaşlarım adına çok mutluyum. Her ay olduğu gibi Eylül ayı eğitimlerimizle de iş hayatında yerini her anlamda sağlamlaştırmak isteyenlere yönelik içeriklerle katılımcılarımızla buluştuk” şeklinde konuştu.

Açıklamasında ekim ayında takvime eklenen eğitimlere de değinen Kileci, “Ekim ayında dikkat çekici konularımızla ihracatçılarımıza ve bizi takip eden katılımcılarımıza yine birbirinden kıymetli içerikler sunacağız. Sırasıyla, Depo ve Stok Yönetimi, ihracat Uygulamaları ve Dokümantasyonu, İş Yaşamında Pozitif Psikoloji, Canva İle İş Hayatında Fark oluştur, İhracat Stratejisi Geliştirme, KOBİ'ler İçin Finans Yönetimi, Avrasya Gümrük Birliği ve Ukrayna'ya İhracatta Kullanılan Belgeler gibi güncel konuları ele alacağız. Ayrıca E-ihracat konusunda gelişmek isteyenlerin katılmasını önemle tavsiye ettiğim; Soru Cevaplarla Amazon.com'da Satış Teknikleri, Endüstri 4.0 Çağında Girişimci Olmak ve hem E-ihracatın hem de geleneksek ihracatın en önemli konusu olan Lojistik Yönetimi eğitimlerini önemseyerek gerekirse Youtube'dan tekrar tekrar dinleyerek faydalanmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Ayrıca, Ticaret Bakanlığımızın destekleri ile Ekim ayında 2 günlük Online Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerlerini gerçekleştireceğiz. Eğitimlerimizin tamamında Dijital Katılım Belgesi veriyoruz. QR kodu ile doğrulanabilir bu belge ile katılımcılarımız CV'lerini zenginleştirebilirler. Şimdiden yeni eğitim ayımızda tüm içeriklerin katılımcılarımıza fayda sağlamasını temenni ediyorum” diye açıklamalar yaptı.