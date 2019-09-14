GAİB İhracatın Yıldızları ödül töreni

Ş., ihracattaki başarısından dolayı Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından ödüllendirildi.

GAİB tarafından Teymur Continental Otel'de düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Gaziantep Milletvekilleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Sami ve Cengiz Konukoğlu, çok sayıda sanayici ve ihracatçı le resmi kurum yöneticisi katıldı. GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, törende yaptığı konuşmada, Gaziantep'in 190 ülkeye ihracat yapan bir kent olduğuna dikkat çekerek, “Gaziantep 2018 yılında gerçekleştirdiği 7 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan altıncı ili konumundadır. Elde edilen bu başarıda tüm ihracatçı firmalarımız pay sahibidir” dedi.

Vali Davut Gül, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Gaziantep Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve TİM Başkanı İsmail Gülle de konuşmalarında Gaziantep'in üretim ve ihracat kabiliyetine ilişkin değerlendirme yaptı. Konuşmaların ardından 2018 yılında en fazla ihracat yapan 100 firmaya ödül verildi. Törende, bölge ihracatının şampiyonu olan Sanko Dış Ticaret'in ödülünü, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül'den aldı.

ÇİMKO Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş'nin ödülünü ise ÇİMKO Genel Müdürü Önder Kırca'ya, Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan verdi.