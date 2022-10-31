GAİB kasım ayı eğitim takvimini duyurdu

Dijital ortamda sürdürülen eğitimler hakkında bilgi veren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “2022 Kasım ayı eğitim içeriklerimiz Eğitim birimi uzmanlarının titiz çalışmalarıyla en güncel ve en faydalı konulardan seçildi. Sadece online değil yüz yüze eğitimlerimizin de bu ay işleneceğinin müjdesini vermek isterim. Kasım ayı içinde tüm bölge illerimizde Uygulamalı Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimini yapmayı planlıyoruz. AB ile ticaretimizin devam edebilmesi için yeşil dönüşümü sağlamamız gerekiyor. Karbon Ayak İzi Hesaplama eğitimine bütün üyelerimizi davet ediyoruz. Titiz çalışmalar doğrultusunda uzmanlarımızca seçilen içeriklerimizin yararlı olmasını diliyorum” dedi

Ekim ayında gerçekleştirdikleri eğitimlere değinen Kileci, “Ekim ayında Birliklerimizce 11 başlıkta düzenlenen webinarlarımıza toplam 5 bin 467 kişi katıldı. Özellikle Ticaret Bakanlığımızın uzmanları tarafından yapılan 2 günlük Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri ile dış ticarete yönelik verilecek yeni devlet desteklerini üyelerimize tanıtmış olduk. Gittikçe büyüyen eğitim ailemizle her ay yeniden, yeni eğitimlerle bir araya gelmenin sevincini paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Açıklamasında Kasım ayında takvime eklenen eğitimlere değinen Başkan Kileci, “Kasım ayındaki eğitimler kronolojik sırasıyla: İlk İzlenim Yönetimi, İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine Dair Güncel Uygulamalar, Yalın Üretim, Endüstri Tesisleri için Güneş Enerjisi Santralleri ve Vakalarla Akreditif Okuryazarlığı eğitimi şeklinde sunulacaktır. Her birinin ayrı bir önemi olduğunu vurgulamak isterim. Sonrasında ise çağımızın en büyük sorunlarından olan dijital bağımlılığı ele alacağız ve Dijitale Bağımlılıkla Mücadele eğitimimizde konuyu irdeleyeceğiz. Ardından; Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması, İhracatta KDV İstisnası ve İşlemleri, Dijital Pazarlamanın Temelleri, Etsy.com'da Satış Teknikleri ve E-Ticarette Tedarik Zinciri Yönetimi eğitimleriyle katılımcılarımıza oldukça verimli eğitimler sunacağız. Yine gündelik hayatın telaşından ve yoğunluğundan modern zaman bireylerinin yorgun zihinlerine yönelik düzenlenecek olan eğitimle katılımcılarımıza fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Beyin Egzersizleriyle Hafıza Güçlendirme eğitimimiz sayesinde bu soruna dikkat çekecek ve belki de çözüme ulaştıracağız. Son olarak Kasım ayının son eğitiminde ise İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi konusunu katılımcılarımızla işleyeceğiz. Şimdiden tüm eğitimlerimizin katılımcılarımıza faydalı olmasını diliyorum. Ayrıca 11 Kasım'da Birlik hizmet binamızda Bakanlık uzmanlarımızın sunumlarıyla Yeni Nesil İhracat Destekleri Toplantısı da olacaktır” diye konuştu.

Eğitimlerimize ilişkin daha detaylı bilgi almak isteyenler; https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/gaib-kasim-2022-online-egitim-programlari-360.html üzerinden eğitim takvimine ulaşabilir, Kasım ayı içerisinde düzenlenecek tüm eğitimlere aynı anda https://www.gaib.org.tr/tr/f/576.html linki üzerinden kaydolabilirler. Dijital ortamda gerçekleştirilecek eğitimlerin toplantı davet linki, ilgili eğitimin başlayacağı gün e-posta ve SMS ile katılımcılara gönderilecektir. Ayrıca derslere canlı olarak giremeyenler Youtube kanalımızdan eğitimlerimizin tekrarını izleyebilirler.