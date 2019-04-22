GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci'nin 23 Nisan kutlaması

TBMM'nin kuruluşunun 99. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj yayımlayan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Tüm yurttaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, kıymetli çocuklarımızın ülkemizi demokrasi noktasında daha da ileriye taşıdığı günler görmemizi temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci TBMM'nin kuruluşunun 99. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, “Bugün dünyada benzerine rastlanmayan bir bayramı kutluyoruz. Birinci Meclisin açılması ile milletin egemenliği somut olarak ilan edilirken, Türk milleti parlamenter demokrasiye geçişe şahit olmaktaydı. Sonraki yıllarda Atatürk, Ulusal Egemenlik Bayramını ülkenin teminatı olan çocuklara armağan edecek ve artık egemenlik denince vazgeçilmez bir biçimde çocuklar akla gelecekti. Bu armağan ediş aslında ülkeyi ayağa kaldıracak egemenlik gücünün yeni nesle ait olduğunu işaret etmekteydi. 'Küçük hanımlar, küçük beyler.Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz' sözleri ile çocuklara olan özenini ve güvenini ifade etmiştir. Tüm çocuklarımızın ve beraberinde onları yetiştirmeye gerekli hassasiyeti ve ehemmiyeti gösteren tüm yurttaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, kıymetli gençliğimizin ülkemizi demokrasi noktasında daha da ileriye taşıdığı günler görmemizi temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.