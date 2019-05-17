GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den 19 Mayıs Mesajı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kileci mesajında, “19 Mayıs'ı kutlarken aslında biz yalnızca Atatürk'ü anmıyoruz, aynı zamanda onun değerlerine ve gelecek nesle verdiği öneme vurgu yapıyoruz. Mayıs 19'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun limanına girerken bir ulusun diriliş ve direniş mücadelesini başlatmıştı. Ben eminim ki bu mücadeleyi başlatırken şu fikriyattaydı, “Benim emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen genç bir nesil var.” Bundan dolayı kendinden emin olarak Cumhuriyeti kurmaya bir güç ve cesaret bulmuştur. “Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum.” diyerek gençlikten aldığı gücü açığa vurmuş ve emanetine sahip çıkılacağına emin olarak aramızdan ayrılmıştır. Kendisinin en iyi, genç nesiller tarafından anlaşılacağını düşünerek muhataplarını genelde gençler olarak almıştır. Bugün, bu bayramda evlatlarımız oturup kendilerine niye bunca hitabın yapıldığını ve neyin emanet bırakıldığını düşünmeliler. Bu bilince ulaşmayan gençler nasıl bir Türkiye'de yaşayacaklarını tayin edemezler ve geleceklerine de yön veremezler. Bu mesaj vesilesiyle GAİB Başkanı olarak bütün gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, tarihini bilen ve bu bilinçle geleceğe yön veren nesillerin yetişmesini temenni ediyorum” dedi.