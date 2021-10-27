GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den 29 Ekim mesajı

Kileci kutlama mesajında, “Şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıldönümünü coşku ve gururla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, “Benim en büyük eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacağını ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Birinci Dünya Savaşı sonrası işgal edilen vatan topraklarının, milletin topyekûn mücadelesi ile kurtarılarak kurulan Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Demokrasimizin sembolü ve en önemli teminatı olan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma konusundaki azim ve kararlılığımız her geçen gün daha da artmaktadır” şeklinde konuştu. Kileci, "Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hedef olarak gösterdiği ‘Cumhuriyet'i, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma' mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak Bölgemizin kalkınması ve ihracatımızın sürdürülebilir bir şekilde artırılması için var gücümüzle çalışıyoruz. “Savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça özgürlük ve bağımsızlık daimi olamaz.” vecizesi doğrultusunda ihracatçılar olarak en büyük hedefimiz, ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaktır. Ülkemiz Cumhuriyet'in çizdiği aydınlık yolda ilerlerken, dışarıda ve içeride birtakım zorluklarla karşılaşmakta, ekonomik ve siyasi sorunlarla sınanmaktadır. Bu şartlar altında, Atatürk'ün işaret ettiği hedeflere ulaşmak için yapılacak yegâne şey, zorluklara aldırmadan bu memleket için çalışmak, hiç durmadan bilgi, fikir ve teknoloji üretmektir. Demokrasimizin teminatı ve sembolü olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılını kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan için canlarını veren tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.