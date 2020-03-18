GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den Çanakkale Zaferi mesajı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Çanakkale Zaferi'nin bir milletin küllerinden doğuşunun en iyi örneği olduğunu ifade etti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bir asır önce özgürlük ve bağımsızlık uğruna canlarını feda edenlerin mirasına sahip çıkmak için mücadele verdiklerini ifade etti. Kileci, “Vatan, millet ve hürriyet uğruna hiç düşünmeden şehadete yürüyen ataların torunları olarak onlara layık olmak için çalışıyoruz. Onlar bir milletin yok olmaması için canlarını feda ettiler, bizler de onların açtığı yolda milletimize ve devletimize hizmet etme çabası içindeyiz” dedi. Türk milletinin bir asır önce çetin bir sınav verdiğini vurgulayan Kileci, bu sınavı başarıyla geçen Türk milletinin adını tarihe altın harflerle yazdırdığının altını çizdi. Yoklukla ve düşmanla başa çıkan bu milletin şimdi de farklı kulvarlarda mücadeleye devam ettiğine dikkati çeken Kileci, “Çanakkale bize vakurca dik durmayı öğretti. Yokluğa ve düşmana rağmen dik duran ve vatan savunmasında tereddüt etmeden canını vermekten geri durmayan yiğitlerin bu asaleti Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına vesile oldu. Fakat savaşlar artık cephelerde değil, ekonomide ve bilgi teknolojileri alanında veriliyor. Eğer buralarda güçlü iseniz, başarılı iseniz, kimse karşınızda duramıyor. Bizim de hedefimiz tam olarak budur. Şehit ve gazi atalarımıza vefa borcumuzu ödemek için var gücümüzle çalışacak, en iyi olduğumuz işi en doğru şekilde icra edeceğiz. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, içerisinde bulunduğumuz bu zor günleri biran evvel atlatmamızı temenni ediyorum. Çanakkale Zaferimizin 105. yıl dönümü kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.