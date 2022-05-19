GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'ye yeni görev

Sektör kurulu başkanlığına tek aday olarak gösterilen Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Fikret Kileci, oy çokluğu ile seçildi. Seçim sonucunun açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Fikret Kileci, “Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı seçilmiş olmaktan dolayı son derece mutlu ve gururluyum. Tekstil benim için çok özel bir sektör ve gelişmesi için yıllarca emek verdiğim çok değerli bir alan. 2022-2026 döneminde sektör adına hayata geçirmek istediğimiz bir dizi projelerimiz ve çalışmalarımız var, onları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Sandıktan çıkan sonuçla beraber bizim için ideallerimizi gerçekleştireceğimiz bir milat başladı. Hedeflerimiz her zaman daha da iyisini yapmak, ülkemize ve ihracatçımızın emeğine değer katmak üzerinedir. Gaziantep'te faaliyet gösteren bir ihracatçı olarak coğrafi sınırları tanımayan ve kıtalar, okyanuslar aşan bir vizyonla devam ettiğimiz ihracat yolculuğumuza şimdi bambaşka bir perspektiften bakma zamanı diyebilirim. Ülkemizde faaliyet gösteren tüm ihracatçılarımızın sesi olmaya ve sektöre değer katmaya hazırız. Türkiye'yi tekstil alanında markalaştırmaya, adımızı dünyaya duyurmaya devam ettiğimiz ve konuşulmayanları konuştuğumuz yeni bir dönem olmasını planlıyoruz. Sözlerime son verirken önceki dönemde Tekstil Sektör Kurulu Başkanlığı görevini layığıyla yerine getiren Sn. İsmail Gülle'ye sektöre kattığı tüm değerler için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak bana yürüdüğüm bu yolda inanan, güvenen, destekleyen ve oylarıyla seçilmeme vesile olan tüm ihracatçılarımıza canı gönülden şükranlarımı sunuyor ve seçim sonucumuzun ihracatçılarımıza ve sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.